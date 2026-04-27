お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が26日に配信されたABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。先日東京ドームで開催されたWBCを観戦した際のエピソードを明かした。この日は「炎上から大脱出！渡部建大爆破から生還なるか拡大SP！」と題された企画。渡部を物理的に爆破、リアル炎上から脱出することで、世間から許してもらい地上波復帰を目指す模様が公開された。MCの「千鳥」大悟に唐突に「WBC見に行