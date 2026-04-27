2026年のゴールデンウィークは皆さんどこでどう過ごすのか、何連休なのか、聞いてみました。いよいよゴールデンウィークに突入。29日から始まるという人もいれば、多くの人が暦どおりのゴールデンウィークだという声が聞かれる一方で、休みを前半と後半に分けて取るという人もいました。また、すでにゴールデンウィークに入った人たちもいます。26日の成田空港では、早くも大型連休を海外で過ごす人たちの出国ラッシュが始まってい