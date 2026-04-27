◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)カブス・今永昇太投手が6回途中5失点で今季2敗目(2勝)を喫しました。前回から中4日で上がった今季6度目の先発マウンドは、初回に3失点する苦しい立ち上がり。2回以降は立て直し無失点で抑えるも、6回にタイムリーを浴びたところで降板しました。試合後、「初回からこういう展開になると相手ピッチャーも投げやすいと思いますし、(味方)バッターもより相手のいいボ