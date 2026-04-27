FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国アイドル風のコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。【写真】仲川瑠夏のK-POPアイドル風コーデ「ワールドクラスのアイドルぴだよ」仲川さんは「KｰPOPアイドルぴ」とつづり、1枚の写真を投稿。長袖の白いトップスにバルーンシルエットのミニスカートを合わせ、黒いショートブーツを着用しています。金髪も似合っていてかわいらしいです。コメントで