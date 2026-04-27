株式会社ビーケージャパンホールディングスが展開するバーガーキングは、公益財団法人日本相撲協会とのコラボレーション商品第二弾として、「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を5月1日より期間限定で発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ビーフ5枚、チーズ8枚が重なる「横綱級」のボリュームバーガーキングがスポンサーとして応援している日本の国技「大相撲」とのコラボバーガ