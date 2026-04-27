チーム内で良き兄貴分として慕われていたコーラ監督(C)Getty Imagesシーズン序盤に下された電撃的な決断の波紋が広まっている。現地時間4月25日、レッドソックスは、アレックス・コーラ監督をはじめ、打撃コーチのピーター・ファッツェ氏、ベンチコーチのラモン・バスケス氏、三塁ベースコーチのカイル・ハドソン氏、打撃アシスタントコーチのディロン・ローソン氏、打撃戦略担当コーチのジョー・クローニン氏の5人を解任。ア