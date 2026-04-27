言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！今回は、通勤や通学の途中でお世話になる場所から、試合の緊迫した場面で繰り出される戦術、さらには三者の関係性を表す独特な表現まで、バラエティに富んだ3つの言葉を選びました。頭の中にそれぞれの光景を浮かべながら、空欄に入る2文字を慎重につなぎ合わせてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。きお