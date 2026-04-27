「TikTok」は、Apple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー」を日本で初展開。第1弾アーティストに、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が決定した。【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿「リスニングパーティー」は、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら、互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体