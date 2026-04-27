サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」でエースとして活躍し、2011年W杯優勝に貢献した澤穂希さん（47）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。W杯優勝メンバーのDF岩清水梓（39、日テレ東京V）が今季限りで現役引退することが発表され、感謝の思いをつづった。「いわし同じ時代に一緒にサッカーができて幸せですありがとう」と感謝の思いをつづった。岩手県出身の岩清水は、下部組織から昇格した日テ