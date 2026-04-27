無登録で潜水艇事業などへの出資金を不正に集めたとして、投資関連会社の社長に実刑判決です。 判決によりますと、投資関連会社の社長で韓国籍の徐世昌被告（53）は、国の登録を受けずに潜水艇での海中探査などの事業への出資を募り、不正に得た出資金あわせて約510万円を隠そうとしました。 警察によりますと、徐被告はこの投資事業で全国の約1万5000人からあわせて約66億円を集めたとみられています。 27日の判決で京