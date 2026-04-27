【エルサレム＝福島利之】米ニュースサイトのアクシオスは２６日、イスラエルが、世界最先端の対空防衛システム「アイアン・ドーム」をイランからのミサイル攻撃にさらされたアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に供与していたと報じた。イスラエルがアイアン・ドームを他国に供与したのは初めてという。米イスラエルの当局者の話として伝えた。ＵＡＥは２０２０年、米の仲介によって実現した「アブラハム合意」に参画してイスラエルと