お笑いタレント・有吉弘行（51）のインスタグラムの投稿を巡って人気キャラクターから“ツッコミ”が入り、ネット上で話題となっている。有吉は今月24日、インスタグラムに千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」がパレードに参加する画像を投稿し、「千葉のワンちゃん」と短くコメントした。これを受けて、チーバくんは26日に自身のX（旧ツイッター）で有吉の投稿を引用。「チーバくんは犬じゃないよ〜！」と指摘し