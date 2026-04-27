麒麟・川島明が先週末、１泊３日の弾丸スケジュールでカナダにロケに行ったことを２７日付のＸで明かした。「金曜夕方から一泊三日の弾丸スケジュールでカナダに行ってました。やりたいことは全部できて大満足。このロケの模様は近日サンデーＰＵＳＨスポーツでオンエアされます。」と報告。「帰りの飛行機では変な時間に目覚めてしまい機内食が食べられず、ビールと軽食をオーダーしたらカイジの豪遊セットがきました」とビジ