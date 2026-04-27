Z世代の若者は仕事に何を求めているか。博報堂生活総合研究所主席研究員の酒井崇匡さんは「内閣府の調査によると、『お金を得るため』という意識で働く人は増えてきている一方で、2015年頃から仕事と生きがいが切り離される『デカップリング』の傾向ははっきりみてとれる」という――。※本稿は、金間大介、酒井崇匡『仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル』（SB新書）の一部を再編集したもので