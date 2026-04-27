ショートフィルム専門のオンラインシアター「BSSTO」は、『レンタル・ファミリー』のHIKARI監督の短編2作品を配信開始した。配信期間は2026年4月24日から3か月間、ユーザー登録後無料で視聴できる。ショートフィルム専門のオンラインシアター「BSSTO」が『レンタル・ファミリー』のHIKARI監督の短編2作品を配信中Netflixシリーズ『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』（2023）で日本人初のエミー賞監督賞を受賞し、現在は『レンタル・ファミリ