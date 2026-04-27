Stray Kidsのフィリックスが、イメージチェンジした姿を披露し、話題を集めている。4月27日、ファッション誌『ELLE KOREA』のインスタグラムが更新され、ヘッドウエアブランド「アティシュ（ATiiSSU）」のイベントに出席したフィリックスの姿が公開された。【写真】フィリックス、別人級の"爆イケビジュ"動画でフィリックスは、黒のカウボーイ風ハットを着用してイベントに登場。これまで金髪のイメージが強かったが、黒髪にイメー