BTSのJUNG KOOKが、コンサート中に発生した音響トラブルについて謝罪し、心境を明かした。4月27日、JUNG KOOKは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、コンサートで起きた音響トラブルについて言及した。【話題】JUNG KOOK、突然明かした謝罪と本音JUNG KOOKは「昨日の『Magic Shop』の音響問題、事実です。心配しないで。今日からはしっかり対応します」と謝罪の意を伝えた。さらに「昨日公演を見に来てくれたARMY（ファン