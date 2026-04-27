【モデルプレス＝2026/04/27】4人組グローバルグループaespa（エスパ）が、初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN ［SPECIAL EDITION DOME TOUR］』を完走。4月11日、12日の京セラドーム大阪、4月25日、26日の東京ドームの計4公演で17万人を動員した。ここでは、ライブレポートをまとめる。【写真】紅白出場K-POP美女グループ、ミニ丈衣装で美脚披露◆aespa、新曲ユニット曲初披露「Welcome to M