【グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク】 予約開始：4月28日11時 発売日・価格：未定 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」を4月28日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 今回同社公式Xアカウント「コトブキヤ_プラモデル総合