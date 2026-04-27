女優・奥菜恵（４６）の美スタイルに、ファンの視線がくぎ付けになっている。２７日にインスタグラムで「〜ＷｅｂＬＥＯＮｖｏｌ．３〜ストーリーにリンク貼り付けています」とつづると、コーデショットをアップ。ミニスカートにロングブーツを合わせた、美脚あらわなコーデになっている。この投稿にファンからは「かっこよさの中にかわいさがあって、かわいさの中にかっこよさがあって、全部がいいバランスで。結果、