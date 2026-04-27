週末、首位スワローズに3連勝を飾ったドラゴンズ。この連勝はベンチに“あるもの”が登場してからでした。 【写真を見る】ドラゴンズ ｢盛り塩｣効果がすごい!? ベンチ前に“邪気払い” 首位スワローズに3連勝 竜の逆襲スタートか! 24日、試合前まで勝率2割を切っていたドラゴンズ。ベンチには邪気払いの｢盛り塩｣が…これで悪い流れが立ち切れたのか！？ 1点ビハインドで迎えた9回。 1アウト2、3塁のチャンス