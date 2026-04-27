◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）信頼はさらに深まった。前走の阪神大賞典。友道調教師はアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）と武豊騎手の姿を何の不安もなく、見守っていた。「長距離のお手本のような競馬だよね」。内ラチ沿いの好位で脚をため、外へ持ち出した直線で加速する。全く無駄のないコース取りでレコードＶ。「コーナーが６つもあると、外を回ら