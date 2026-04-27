南海トラフ地震などの大規模災害に備えて、4月27日高知市の福祉施設で避難所の開設訓練がおこなわれました。高知市の若草南訓練所で行われた避難所開設訓練は、南海トラフ地震などの大規模災害時に一時避難所で生活するのが難しい高齢者や障害のある人など要配慮者の受け入れを想定してことし初めておこなわれたものです。訓練では、施設の職員約10人が高知市から避難所開設の依頼を受けて段ボールベッドやパーティシ