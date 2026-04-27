メカニズムは992.2型911 GTSの強化版992.2型ポルシェ911の最強仕様、ターボSが英国の路上へ降り立った。誕生から半世紀が過ぎた911のターボは、遂にハイブリッド化された。20年ほど前、この名門スポーツカーが電動化技術を得ると想像した人は、殆どいなかったはず。【画像】環境不問で発揮できる才腕ポルシェ911 ターボS カブリオレ競合モデルと写真で比較全130枚メカニズム的には、2025年にアップデートを受けた911 GTSの強