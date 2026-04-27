METALLICA公認のトリビュートバンド「HATTALLICA」がXを更新しました。【映像】HATTALLICA からの発表「応援下さる皆様へHATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました。昨年3月、ステージ4の鼻腔がんが発覚し、本人の努力と皆様の温かいご支援のおかげで、寛解という奇跡を起こしました。今年に入り髄膜播種が発覚、2度目の奇跡を起こすべく、懸命な治療と闘病を続けていました