シリア北西部で豪雨の影響から洪水が発生しました。広い範囲で住宅や農地が浸水し、深刻な影響が出ています。【映像】シリアの洪水被害（実際の様子）AP通信によりますと、シリアの現地当局は25日、ダムの水位が上昇し、川が増水し続け、北西部のイドリブなどで洪水の被害が広がっていると明らかにしました。住民は「ダムが決壊した」と話していて、堤防が決壊した地域もあるということです。また農業に携わる住民は「150