びわ湖大津プリンスホテル（滋賀県大津市）は、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』とのコラボレーションルームステイプランを、5月15日〜6月30日の期間限定で販売する。【画像】欲しい…『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボルームのホテルオリジナルカードキー『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は滋賀・京都を中心に撮影が実施され、同ホテルは滋賀県内での撮影の際にスタッフ・キャストが宿泊した“聖地”でもある。コラボルームは、『