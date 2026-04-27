妊娠中から産後まで、変化するからだに寄り添いながらおしゃれも楽しみたい。そんな女性たちの声に応えて、「ワコール マタニティ」と人気インナーブランド「AMPHI（アンフィ）」がコラボレーションしました。快適なつけごこちと洗練されたデザイン性を兼ね備えたマタニティインナーが登場。毎日を心地よく、自分らしく過ごしたい方に注目の新作です♡ 妊娠中も産後もおしゃれを楽しめる注目コラボ