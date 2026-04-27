銚子漁港で水揚げされたサンマ＝2025年9月、千葉県銚子市水産庁は27日、2026年の日本のサンマ漁獲枠を前年比4.3％減の9万1554トンとする方針を固めた。近年の漁獲量は低水準が続いており、枠の設定による国内漁業や供給量への影響は限定的とみられる。水産庁は引き続き適切な資源管理を呼びかける。28日に開かれる漁業者との意見交換会で案を示す。4月の国際合意を踏まえ、排他的経済水域（EEZ）内を7万6194トン、公海を1万536