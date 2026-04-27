厚生労働省路上や公園などで生活していることが確認されたホームレスの人は今年1月時点で2481人だった。前年から110人減り、過去最少を更新した。厚生労働省が27日、発表した。都道府県別では大阪が803人で最も多く、東京507人、神奈川391人と続いた。東京23区と政令指定都市で計2014人となり、全体の約8割を占めた。調査は2003年から毎年、市区町村の職員が道路や公園、河川敷などで目視により行っている。調査時にその場にい