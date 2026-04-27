元サッカー日本代表の福西崇史氏（49）が27日までに自身のインスタグラムを更新。元日本代表のレジェンドとの豪華3ショットを披露した。「ヒデとツネ同学年」と書き出すと、自身と元日本代表の中田英寿氏、元日本代表で、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長との3ショットをアップ。中田氏がオーガナイザーを務める日本酒のイベントを訪れたと明かし、自身や元日本代表の福田正博氏、岡野雅行氏、坪井慶介氏、佐藤寿人