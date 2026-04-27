気になる疑問やニュースのなぜを解き明かす「どうなの？」「観光地にも異例の出没。ゴールデンウィーククマに遭遇したら」について見ていく。日光東照宮から2kmの川でクマ目撃遠藤玲子キャスター：ことしのゴールデンウィークアウトドアレジャーを楽しみたいという方も多いかと思いますが、そこで気をつけていただきたいのはクマとの遭遇です。もちろんクマとの遭遇がないのが一番なんですけれども、今、北日本のみならず、各地で