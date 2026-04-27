神奈川県横須賀市で、勤務時間外の警察官が運転する車が道路標識にぶつかる事故がありました。標識が歩行者2人に倒れ、1人が意識不明の重体、もう1人が重傷です。【映像】現場の様子26日午後3時ごろ、横須賀市秋谷の国道で、「人が倒れている」と110番通報がありました。警察によりますと、厚木警察署所属で男性巡査部長（32）の運転する車が道路標識に衝突しました。この衝撃で標識が倒れ、近くを歩いていた40代の女性2人