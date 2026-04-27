トキの放鳥について話し合う協議会であいさつする石川県の山野之義知事＝27日午後、石川県輪島市石川県と能登地方の市町などが国の特別天然記念物トキの放鳥について話し合う協議会は27日、今年秋に中能登町で実施すると決めた。5月31日に本州初の放鳥が羽咋市で予定され、県内では2回目となる。羽咋市に近く、餌場として十分な水田があることが考慮された。県はトキ放鳥を2024年の能登半島地震からの「復興のシンボル」と位置