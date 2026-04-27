お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が27日、Xを更新。1泊3日の海外弾丸ツアーを報告した。「金曜夕方から一泊三日の弾丸スケジュールでカナダに行ってました」と告白。川島は現在、TBS系「ラヴィット！」で月曜から金曜までMCを務めている。投稿から金曜の放送後に出発したとみられる。「やりたいことは全部できて大満足。このロケの模様は近日サンデーPUSHスポーツでオンエアされます」と記述。最後に「帰りの飛行機では変な時間に