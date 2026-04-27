新車60万円！ ヤマハが“超本格派”な新型「4輪バギー」日本導入！2026年4月24日、ヤマハは国内市場に向けて新たなATVモデル（四輪バギー）「GRIZZLY 110（グリズリー110）」を導入すると発表しました。発売日は同年11月25日を予定しています。【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ超本格「“新型”4輪バギー」です！（13枚）ATVは、北米を中心に、農業や牧畜といったフィールドでの軽作業用として、あるいは大自然のなかを