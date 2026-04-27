4月25日・26日に宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された野外ロックフェス『ARABAKI ROCK FEST.26』に出演の布袋寅泰、あいみょん、マキシマム ザ ホルモン、ストレイテナーら各出演アーティストたちが交流を深めるオフショットを続々と公開している。 （関連：【画像】布袋寅泰×あいみょん、身長差すごい『アラバキ』2ショット） 布袋寅泰は自身のInstagramに「空と緑が一つ