宮田悟志が、『宮田悟志 Solo 10th ANNIVERSARY Billboard Live』を6月にビルボードライブ横浜とビルボードライブ大阪にて開催する。 （参考：THE YELLOW MONKEY『Sparkleの惑星X -ネ申-』ライブレポート：変わらぬ美学と変わることへの挑戦――最大級の愛のツアー） 同公演は、リリース済みのオリジナル作品に加え、6月リリースの最新アルバムから初披露となる楽曲をバンド