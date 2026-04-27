アウタートップ株式会社から「プロファウンド」パターの新作アナウンス。「かねてより多くのゴルファーからリクエストが寄せられていたマレットタイプのパター『Model B』を4月27日より発売いたします」と、同社広報。【画像】構えた顔つきが、超シンプルな『B』！「“B（ビー）”という名称は、パターヘッドを上から見たときの形状がアルファベットの『B』に見えることから名付けられました。当社の代名詞である3Dアライメントシ