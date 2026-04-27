天皇陛下は、衆参議長など国会議員らを皇居に招いて茶会を催されました。茶会はきょう（27日）午後、皇居・宮殿で開催され、衆議院と参議院の議長をはじめ、国会議員らおよそ60人が出席しました。茶会に先立ち、衆参両院の議長がそれぞれ挨拶すると、天皇陛下は「皆さんにはくれぐれも体を大切にされ、今後とも国民の信託にこたえ、国、社会、人々のために力を尽くしていかれるよう願っております」と述べられました。その後、陛下