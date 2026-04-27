埼玉県行田市で、2階建て住宅の勝手口の網戸が壊されて住宅内の現金が盗まれるなどの被害が相次ぎました。被害にあった男性「勝手口のドアが開放状態で、現金などが盗まれた」事件があったのは、埼玉県行田市。きのう、男性（44）が住む2階建て住宅から、現金およそ32万円などが盗まれました。同じ日には、近くの住宅2軒でも現金などを盗まれる被害がありました。これらの事件に共通していたのが…被害にあった女性「勝手口をみた