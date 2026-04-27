アメリカの首都・ワシントンにある動物園で25年ぶりに誕生したアジアゾウの赤ちゃんが一般公開されました。記者「ゾウの赤ちゃんがいます。かわいいですね！」ワシントンの国立動物園でお披露目されたのはアジアゾウの女の子、「リン・マイ」です。生後2か月ですが、体重は早くも200キロを超えているそうです。来園者「（Q.何を見に来たの？）ゾウの赤ちゃん。（Q.どう思った？）とてもかわいい」担当の飼育員によると、最近は「水