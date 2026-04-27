楽天の荘司康誠投手（25）が27日、本拠の「楽天モバイル最強パーク」での先発投手練習に参加。28日のロッテ戦（ZOZOマリン）の先発に向け、キャッチボールなどで調整した。自身は21日の日本ハム戦で今季初黒星。チームも直近6試合で1勝5敗と波に乗れず、敗れると10日以来の借金生活となる一戦に「チームが苦しい時に勝たせられる投手がエースだと思う。そういう部分ではいい舞台」と闘志を燃やした。ロッテは1番藤原、2番