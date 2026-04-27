半導体関連企業の集積で持続的な発展へ、熊本県のサイエンスパーク構想が具体的に進み始めました。企業や研究機関や集まる中核拠点を、不動産大手の三井不動産が務めることが発表されました。熊本県が計画する「くまもとサイエンスパーク」は、半導体関連企業のほか大学や研究機関を集積することで、持続可能な生産体制や人材育成につなげようというものです。パークの中核となるエリアの整備や管理・運営に関す