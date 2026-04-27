歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。兵庫：ワールド記念ホールで開催された公演「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」を終えて、その思いを綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「神戸day2有難うございました」ステージショットにファン反響「久しぶりのベリショーーー最高かっこいい♥♥♥♥」「可愛くて何回見ても涙出る」浜崎あゆみさんは「神戸day2有難