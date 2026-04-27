立ち技格闘技「RISE」は27日、都内で「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザーウエイトスタンディングトーナメントFinal―」（6月6日、東京・EBARAWAVEARENAおおた）の会見を行った。昨年8月のRISE世界バンタム級タイトル戦で王者の志朗に判定で敗れた玖村将史（27＝999）は10カ月ぶりに復帰戦。バンタム級でジョマール・ガラザ（35＝フィリピン）と対戦する。会見した玖村は「約1年ぶりの試合で自分自身