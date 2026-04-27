美しい妻と5歳の息子を持つエリート建築士が、悪性腫瘍で余命3ヶ月と宣告され、絶望の底に突き落とされた。そんな夫に妻は……。【映像】「お風呂一緒にどう？」誘惑する美人妻（桜井日奈子）4月24日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。 国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。 ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子