Ｆ１アストンマーティンが?天才マシンデザイナー?のエイドリアン・ニューウェイ氏を代表に起用した人事について、長年共闘してきた盟友デビッド・クルサード氏がバッサリ斬り捨てた。ニューウェイ代表はこれまで技術部門で実績を積み上げてきたが、アストンマーティンはホンダとコンビを組む今季に合わせてチームのトップにあたる代表職に起用した。だが、これが大失敗。開幕後に不振の原因についてホンダ批判を展開。公の場で