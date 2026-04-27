全国約170店舗をチェーン展開するスーパーホテル（大阪市西区）の「ベンチャー支配人制度」をめぐり、元支配人・副支配人の2人が同社に計3300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁民事第5部（川崎直也裁判長）は4月15日、原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。 判決は、同社の求人広告や説明会での説明が「事実と異なる」「著しく不適切」だったと明確に認定しながらも、契約締結の直