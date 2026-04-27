2025年12月1日の徳島駅前を皮切りに、47都道府県路上ライブツアー「いばらのみち」を敢行している、2ピースロックバンド・鈴木実貴子ズ。全国各地の路上でゲリラ的にライブを行うこの武者修行的なツアーは、2026年4月に折り返し地点を迎えた。もともとは1月28日にリリースしたメジャー2ndアルバム『いばら』に紐づいた企画だったが、蓋を開けてみればアルバム楽曲を演奏するのは毎回2曲ほど。セットリストの大半は、インディーズ時